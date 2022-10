“Eleição no Piauí acontece de forma tranquila e sem alterações”, diz Corregedor do TRE

O desembargador José James Gomes Pereira, vice-presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) falou nesta manhã (02) sobre o andamento das eleições gerais de 2022 no Piauí. Em coletiva de imprensa, o desembargador disse que o pleito acontece de forma tranquila em todo o Estado e que até o momento não há notícias de qualquer alteração envolvendo eleitorado ou candidatos no dia de hoje.



“Até este momento, não temos qualquer informação de qualquer alteração e espero que fique assim até as 17 horas quando se encerra a captação de votos. Não tivemos nenhuma denúncia de crimes eleitorais nas últimas 24 horas. A única coisa que tivemos foram reivindicações, denúncias de supostas propagandas irregulares feitas com uso da máquina pública em um município do interior, mas essa, nós já mandamos suspender”, explicou José James Gomes Pereira.



Para estas eleições, o Piauí conta com a contribuição das Forças Armadas em várias seções eleitorais. De acordo com o Corregedor do TRE, são em torno de 86 municípios sendo cobertos por efetivo da 10ª Região Militar atuando em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.

Logística

Ao todo, o Piauí possui 74 zonas eleitorais com 3.339 locais de votação, sendo que 302 ficam em Teresina. Ao todo, são 8.963 seções eleitorais com um total de 8.963 urnas eletrônicas e 1968 urnas de contingência para caso de substituição. Em todo o Piauí, 2.573.810 eleitores estão aptos a votar, sendo que 2.505.839 possuem biometria e 168.421 não possuem.

Para garantir o policiamento ostensivo nos locais de votação, foram destacados 5.330 policiais militares além de um delegado de Polícia Civil para cada zona eleitoral e membros da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e 150 guardas civis municipais.

