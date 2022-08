Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta segunda-feira (22)

Esta é a agenda dos candidatos ao Governo do Piauí para esta segunda-feira, 22 de agosto de 2022:



Coronel Diego Melo (PL)

8h30 - Entrevista na TV GP1;

9h - Reunião com Aliança dos Pastores de Teresina;

18h30 - Reunião em Porto, com a Pastora Helida.

Gustavo Henrique (Patriota)

8h - Café da Manhã no Mercado do São Joaquim;

10h - Visita ao Centro de Artesanato;

14h - Livre;

15h - Reunião com Equipe de Gravação Produção do Horário Eleitoral;

16h30 Reunião com candidatos a Deputado Estadual do PATRIOTA;

19h - Visita a Líderes religiosos;

20h - Reunião com lideranças do bairro Betinho II.

Rafael Fonteles (PT)

07h30 - Caminhada no Centro de Teresina - concentração na Praça Saraiva;

18h30 - Inauguração do comitê da deputada Rejane Dias (Av. Professor Pires Gayoso, 583, bairro São João),

19h30- Lançamento da candidatura do deputado Fábio Abreu (Espaço Maria Bonita - Rua Ferdinan Freitas, 3735, bairro Novo Horizonte)

Silvio Mendes (União Brasil)

9h - Gravação para o programa eleitoral;

12h - Reunião com lideranças;

14h às 18h - Reunião com lideranças;

19h - Presença no lançamento da candidatura do dep. Daniel Pereira;

20h - Presença no lançamento da candidatura de Átila, B. Sá e Allan Brandão.



Os candidatos Geraldo Carvalho (PSTU), Gessy Lima (PSC), Lourdes Melo (PCO), Madalena Nunes (MSOL) e Ravenna Castro (PMN) não enviaram suas agendas para a redação do Portalodia.com até a publicação deste material.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no