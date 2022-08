Debate O DIA TV: cenário foi projetado para destacar candidatos ao governo do Piauí

O Theresina Hall será palco, nesta quarta-feira (17), do Debate Eleições 2022 com os seis candidatos ao Governo do Piauí. A transmissão acontece ao vivo pela O DIA TV, canal 23.1, e será transmitido pela O DIA FM, 92,7; pelo portalodia.com e pelas redes sociais do Sistema O DIA. O cenário foi projetado e executado pela design de eventos, Iza Raulino, que conta como o espaço foi planejado para receber os candidatos, assessores e jornalistas políticos.



“A inspiração trabalhada foi a marca da O DIA TV, que tem força e ao mesmo tempo clean. É uma marca forte e pontual. Para a parte clean, trabalhei as cores, a sintonia de azul com o chumbo, cinza e branco, criando um espaço harmônico. Já essa força e representatividade da marca, ficará por conta dos candidatos que vão participar do debate, fazendo com que eles se destaquem e sejam o foco principal deste dia”, conta a design de eventos.



A design de evento Iza Raulino é a responsável por projetar e executar o cenário do debate (Foto: Arquivo pessoal)

Debate Eleições 2022

A partir das 20h30, o Sistema O DIA de Comunicação irá transmitir o Debate Eleições 2022 com os candidatos Coronel Diego Melo (PL); Gessy Lima (PSC); Gustavo Henrique (Patriota); Madalena Nunes (PSOL); Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil).

O debate será mediado pelo jornalista e apresentador do O DIA News, Douglas Cordeiro. Às 19h50 e após o debate, jornalistas políticos do Sistema O DIA estarão ao vivo no instagram @portalodiapi com comentários, informações de bastidores e análises sobre a corrida eleitoral.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A organização conta com segurança externa e interna e um plano elaborado junto à Polícia Militar. O debate também terá uma intérprete de Libras, para garantir a acessibilidade do confronto de ideias.



