Eleição 2022: Piauí teve 10 ocorrências com urnas eletrônicas até o momento

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) divulgou o primeiro boletim com as informações acerca do segundo turno da eleição presidencial que acontece hoje (30). Até o momento, foram registradas 10 ocorrências com urnas eletrônicas. As equipes do Tribunal precisaram trocar o módulo de impressora, substituir ou reiniciar apenas uma urna.





As ocorrências foram registradas na capital, Teresina, e também nas cidades de Oeiras, Sigefredo Pacheco, Bom Jesus, José de Freitas, Madeiro, Luzilândia, Fronteiras, Curral Novo do Piauí, Manoel Emídio e Lagoa do Barro do Piauí.

Ainda segundo o TRE, até o momento o Comitê de Segurança das Eleições não registrou nenhuma ocorrência policial.

Os piauienses retornam às urnas neste segundo turno no Piauí para votar somente para presidente. A votação é de apenas dois dígitos e as seções eleitorais ficam abertas até as 17h.

