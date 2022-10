Eleições 2022: Confira aqui seu local de votação para o 2º Turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) disponibilizou a relação das seções eleitorais instaladas em Teresina e em outros municípios piauienses para o segundo turno das eleições 2022 que acontece neste domingo (30). Assim como no primeiro turno, alguns locais de votação sofreram algum tipo de alteração.

O eleitor pode consultar o endereço do seu local de votação e de sua seção por meio do aplicativo e-Título e no site do TRE-PI. A lista dos locais também está disponível neste link: https://www.tre-pi.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/locais-de-votacao-1.



É importante lembrar que o e-Título pode ser baixado ou atualizado até amanhã (29)

(Gráfico: Divulgação/TRE-PI)

Locais de votação

Locais de votação - Teresina





Locais de Votação - Todas as Cidades do Piauí

