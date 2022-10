Eleições 2022: TRE registrou cerca de 400 ações por propaganda irregular no Piauí

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) divulgou o primeiro boletim acerca do andamento das eleições 2022 que acontecem neste domingo (02). Durante o período de campanha, a justiça eleitoral piauiense registrou 400 ações por propaganda irregular. A informação foi repassada pelo juiz Marcelo Leonardo Barros Pio, presidente da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral para as Eleições 2022.



De acordo com ele, chamou a atenção também a quantidade de denúncias recebidas no aplicativo Pardal, que foi criado pela Justiça Eleitoral justamente como canal de informações pela população de supostas irregularidades praticadas antes e durante o pleito. Só no sistema do Pardal, o TRE-PI recebeu 125 denúncias.



Foto: Arquivo O Dia

“A maioria das ações foi por propaganda irregular em outdoors, rede social e montagens com imagens de candidatos. É importante a gente lembrar que a partir de hoje, qualquer pedido de voto é considerado crime”, explicou o juiz Marcelo Barros.

A maior quantidade de denúncias veio das cidades de Teresina, Parnaíba e Alegrete do Piauí. A Justiça Eleitoral não informou nomes de candidatos envolvidos nos processos nem discriminou a quantidade de ocorrências por cidade.

