Lula vota em São Paulo e pede tranquilidade a eleitores neste segundo turno

O candidato à eleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (30) em uma escola estadual no ABC Paulista. Ao chegar à seção, ele falou com os jornalistas, pediu que os brasileiros votem com tranquilidade e disse que este 30 de outubro é o dia mais importante de sua vida.



“Peço a Deus que seja um dia de paz, um dia tranquilo para que as pessoas votem com tranquilidade e no final esperamos que possamos respeitar o resultado”, disse o candidato.

Lula ressaltou ainda que quer dialogar com os mais diferentes setores sociais, políticos e religiosos e afirmou que os brasileiros precisam voltar a se olhar com respeito. “Quero que as famílias voltem a conversar. As pessoas não precisam pensar politicamente do mesmo jeito, mas elas precisam voltar a se olhar com respeito”, disse Lula.

Veja abaixo o vídeo do momento em que Lula votou:

