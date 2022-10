Piauienses voltam às urnas neste domingo para eleger Presidente do Brasil

Mais de 2,5 milhões de eleitores do Piauí voltam às urnas neste domingo (02) para eleger o futuro presidente do Brasil. O político eleito governará o país pelos próximos quatro anos, a disputa entre Lula e Bolsonaro, que polarizou o país, movimentará os 224 municípios do Estado. No primeiro turno Lula, apoiado pelo governador eleito Rafael Fonteles e o senador Wellington Dias, obteve uma expressiva votação no Piauí, o maior percentual do Brasil com 74,25%. Bolsonaro apoiado pelo Ministro Ciro Nogueira obteve apenas 19,9% dos votos no estado.



O piauiense vai escolher entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para o segundo turno os grupos políticos adotaram estratégias diferentes. Em busca de atingir no mínimo 80% dos votos, o Partido dos Trabalhadores se concentrou no interior nas cidades onde a oposição conseguiu maior aprovação. Já os Bolsonaristas apostaram na força federal, trazendo ao Piauí deputados federais e promovendo a inédita visita de Bolsonaro, como presidente, a Teresina. A primeira-dama, Michele Bolsonaro também visitou o Piauí em um ato com as mulheres e a militância.

Para o governador eleito Rafael Fonteles, apesar do risco de maior abstenção no segundo turno, as chances do avanço de Lula no Piauí são grandes. "Estou bastante animado e ansioso. A meta que tínhamos inicialmente era atingir ao menos 80% dos votos para Lula no Piauí, mas a sensação é de que conseguiremos mais. No Brasil, o sentimento é de que alcançaremos cerca de 10 milhões de votos de maioria", revelou.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Já o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu Jair Bolsonaro, e pediu uma chance para o atual presidente governar “sem pandemia”. “Vamos decidir no domingo se seguimos adiante ou regredimos ao passado. O nosso presidente Bolsonaro enfrentou a mais grave pandemia da nossa história e uma guerra maluca na Ucrânia, mesmo assim conseguiu fazer muito mais que o Lula. Estamos no caminho certo e não podemos brigar com os números dos índices econômicos, emprego e renda. Esperamos uma chance para o nosso presidente Bolsonaro governo sem a pandemia e sem a crise”, afirmou Ciro Nogueira.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Eleição afetará diretamente a Assembleia e eleições municipais 2024

O resultado das urnas do próximo domingo será decisivo também para dois processos eleitorais também deflagrados no Piauí. O primeiro deles será a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. De acordo com interlocutores no legislativo, caso Lula vença a eleição, o cenário de maior estabilidade financeira para o Piauí em Brasília pode levar a um presidente que não seja do PT, abrindo margem para o MDB presidir o parlamento. Já a vitória de Bolsonaro deve levar a um novo presidente do PT na Assembleia. O desafio federal e a instabilidade financeira, precisaria, de acordo com esse interlocutor de um líder mais alinhado no comando do parlamento estadual.

Já para as eleições municipais de 2024 a vitória de Lula deve fortalecer candidaturas da base governista em colégios eleitorais estratégicos, hoje governados pela oposição como Parnaíba, Picos, José de Freitas, União e Campo Maior. Uma vitória de Bolsonaro deve dar fôlego a estratégia municipalista de Ciro Nogueira. Em Teresina, apesar do alinhamento com Lula, Dr. Pessoa enfrentará dificuldades em qualquer um dos dois cenários.

