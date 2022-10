Rafael Fonteles vota em Teresina e acredita que Nordeste ampliará vantagem de Lula

O governador eleito Rafael Fonteles (PT) compareceu à seção eleitoral para votar na manhã de hoje (30) em uma escola particular na zona Leste de Teresina. Ele se mostrou confiante na vitória do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva e acredita que o Nordeste, puxado principalmente pelo Piauí, ampliará a vantagem que ele teve no primeiro turno. Rafael crê em uma vitória com diferença de até 10 milhões de votos para Lula e falou sobre a governabilidade com uma provável vitória do candidato neste segundo turno.



“A apuração é mais acelerada nos primeiros momentos no Sul e Sudeste, então Lula provavelmente vá começar atrás, as ele vai virar. É isso o que as pesquisas apontam. Lula deve vencer com uma margem de 6% a 8%, que pode representar de 7 milhões a 10 milhões de votos de diferença. Então estou muito otimista. O Nordeste acredito que vai ampliar a maioria do Lula. O Brasil mais uma vez está devendo essa ao Nordeste. É estatística”, afirmou Fonteles.



Rafael Fonteles acredita em vitória ampla de Lula - Foto: Jailson Soares/O Dia

O governador eleito foi votar acompanhado da esposa e de alguns apoiadores. Ao falar com os jornalistas na entrada da seção, Rafael comentou o crescimento das denúncias de assédio eleitoral no Piauí neste segundo turno e disse acreditar que elas não devem interferir na votação no Estado. Segundo ele, cabe aos órgãos de controle como Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral cuidarem do assunto, o que vem sendo feito, ele afirma, “com eficiência”.

Governabilidade no Piauí pós eleição presidencial

Para o governador eleito Rafael Fonteles, uma vitória do candidato à eleição Lula da Silva trará mais governabilidade do Piauí em razão do que ele chamou de “alinhamento claro”. No entanto, Fonteles afirmou que está preparado para governar o Estado em qualquer cenário e cito como exemplo o último mandato de Wellington Dias durante o governo Jair Bolsonaro.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Claro que dá para fazer muito mais pelo povo do Piauí com a eleição de Lula casada com a nossa. Elegemos uma grande bancada com o senador eleito Wellington Dias e o senador Marcelo Castro. Então essa integração do Governo do Estado com o Governo Federal é fundamental para que possamos trabalhar mais pelo nosso povo e cumprir nosso plano de governo inclusive com mais velocidade e fazer mais do que o que consta lá”, disse Rafael Fonteles.

