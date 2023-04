Qual é o jogo do astronauta?

O Spaceman, popularmente conhecido como o jogo do astronauta, é um dos títulos mais populares nos cassinos brasileiros da atualidade . Isso se dá devido à uma jogabilidade simples e a possibilidade de conseguir retornos em um curto espaço de tempo.

No jogo do astronauta, você aposta uma quantia que vai sendo multiplicada conforme ele voa, seu objetivo é fazer o Cash Out antes de que ele comece a cair. Caso o jogador não retire sua aposta antes da hora, perde tudo, como é comum no gênero dos crash games.

Spaceman: um dos jogos mais populares do Brasil

O sucesso do Spaceman também tem a ver com o fato de ser um jogo da sorte, no qual as rodadas são aleatórias e o jogador deve seguir sua intuição. E que sucesso! Um estudo recente da plataforma de cassinos KTO indica que este título é um dos crash games mais populares do Brasil.

No texto mencionado, é apontado que o Spaceman figura entre os 10 títulos mais jogados entre os crash games no site. Tendo alcançado em determinados períodos, até mesmo, mais de 10% dos usuários ativos concomitantes.

Ou seja, o Spaceman, que pode ser considerado um jogo da sorte, figura entre os primeiros em uma das categorias de imensa popularidade no Brasil. Se você ainda não tentou a sorte voando entre os multiplicadores da galáxia, é muito provável que alguém que você conheça já o tenha feito.

Você consegue ganhar dinheiro no jogo do astronauta?

Outro ponto importante quando se trata da popularidade do jogo Spaceman é o fato de que o público conseguir ganhar quantias razoáveis pelo crash game. Como possui uma mecânica bem simples, os usuários rapidamente entram no ritmo do jogo e conseguem obter retorno.

Isso acontece por causa do índice de Retorno ao Jogador (RTP), que é basicamente a porcentagem de apostas que são bem sucedidas em um determinado jogo. Para ficar mais claro, o RTP indica uma porcentagem de retorno em relação ao total de apostas feitas naquele título especificamente.

No jogo Spaceman, por exemplo, o RTP é de 96,50%. Isso quer dizer que, proporcionalmente, a média é de que mais de 96% de tudo o que foi apostado, seja retornado aos usuários. No entanto, trata-se de uma estimativa e os números nunca são absolutos quando o assunto é jogos de sorte.

Como fazer uma aposta no jogo do astronauta

Para se divertir com o jogo do astronauta é muito fácil, basta criar sua conta em qualquer plataforma de cassino online e fazer seu primeiro depósito, no valor que desejar. Aí você só precisa encontrar seção de cassino online e procurar pelo jogo Spaceman.

Já dentro do jogo, espere até que o próximo período de aposta comece para que você coloque a quantia desejada em jogo. Depois disso, basta esperar alcançar o multiplicador desejado para fazer o Cash Out. Mas tenha cuidado! É impossível prever quando o pequeno vai deixar de subir.

Você pode se divertir com o jogo Spaceman na plataforma de cassino online KTO. Que além de prover um site de fácil acesso e rápido, também traz a garantia de segurança, já que é uma provedora de serviço devidamente licenciada.

Jogando o joguinho do astronauta

Enfim, o joguinho do astronauta se tornou uma febre entre diversos demográficos por alguns dos pontos citados acima. Porém, é bom lembrar aos amigos leitores que os crash games e jogos de sorte em geral não devem ser encarados como uma fonte de renda extra e sim, sempre, como entretenimento.

Afinal, estes jogos são completamente aleatórios e o jogador não possui controle algum sobre o resultado. Além disso, é importante sempre estar atento ao aproveitar os jogos com dinheiro online, já que tal prática pode trazer prejuízos reais para a vida dos usuários. Sempre busque praticar um jogo responsável e aposte apenas quantias de dinheiro que não farão falta no seu dia a dia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no