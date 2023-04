Dia da Terra: “precisamos que as pessoas façam sua parte”, diz ambientalista

Neste sábado, 22 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra. A data chama atenção para questões climáticas que envolvem o planeta, bem como à preservação da natureza e sua biodiversidade. O Dia da Terra é um movimento global que busca promover uma reflexão sobre a importância do meio ambiente.

Para o ambientalista Dionísio Carvalho, não há o que se comemorar. “Estamos destruindo a nossa natureza e recursos naturais em detrimento do desenvolvimento a qualquer custo. As mudanças climáticas vêm acontecendo de forma rápida e acelerada. A Terra está morrendo e precisamos que as pessoas façam a sua parte para um mundo mais sustentável”, comenta.



Dia da Terra chama atenção para preservação da natureza (Foto: iStock)

O Dia da Terra foi criado em 1970 quando, no dia 22 de abril, protestos ambientais liderados pelo ativista e senador estadunidense Gaylord Nelson ocorreram nas cidades de Washington, Nova York e Portland. No entanto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) somente em 2009, quase 40 anos depois.

Protestos ambientais ganharam força em 1970 (Foto: Reprodução/Dever Public Library)

Desde então, a consciência ambiental parece avançar lentamente no que diz respeito à políticas públicas e investimento no combate às questões climáticas. Aquecimento global, derretimento de geleiras, desmatamento e esgotamento de recursos naturais são apenas alguns dos exemplos de problemas ambientais que o próprio ser humano causou ao planeta.

“Vemos que alguns países já estão correndo atrás para mudar a matriz enérgica que eleva a temperatura. Precisamos do comprometimento de liderança globais e ações conjuntas, pois a Terra é nossa casa. A diferença está somente entre países, cores e línguas, mas a casa é uma só”, destaca Dionísio Carvalho.



O especialista acrescenta que para que as mudanças possam ocorrer, é necessário que as pessoas, através de pequenos hábitos, contribuam com a proteção do meio ambiente. “O ser humano precisa estar com coração aberto para poder cuidar do planeta Terra. Não é só uma questão de ciência, mas de bom senso e amor”, finaliza o ambientalista.

O que fazer para contribuir?

Economize água e energia;

Reduza a geração de lixos e resíduos;

Não polua o meio ambiente;

Reutilize e recicle objetos;

Não desperdice alimentos;

Use produtos biodegradáveis;

Cultive áreas verdes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no