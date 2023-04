Gripe, Dengue ou Chikungunya: Infectologista fala sobre proteção contra viroses

Em períodos chuvosos, é comum que haja crescimento no surto de resfriado, gripe, dengue e outros tipos de virose. Até o momento, foram notificados mais de 1600 casos de dengue no município de Teresina. Segundo a Fundação Municipal da Saúde (FMS), os casos confirmados de chikungunya já ultrapassam 700. O número acende um alerta para a importância de nos mantermos protegidos durante este período.

O médico infectologista Luciano Mourão destaca que o primeiro passo a ser tomado quando alguém sente sintomas de qualquer tipo de resfriado, é optar pelo uso da máscara. Embora a utilização do equipamento de proteção tenha sido deixada de lado devido ao fim da pandemia da Covid-19, ele ainda pode ser utilizado em casos como esses.



“Quando a pessoa está sentindo sintomas, ela deve usar máscara para evitar a disseminação do vírus e proteger as pessoas. Esse tipo de conduta se tornou mais comum depois da pandemia. Aos primeiros sinais, deve-se colocar a máscara e procurar um médico. É importante também não estarem convivendo com outras pessoas para cortar a cadeira de transmissão”, destaca.

Existem ainda medidas que podem ser tomadas a fim de evitar o surgimento de viroses e uma das mais eficazes é manter ambientes limpos e sem o acúmulo de água, bem como lavar as mãos frequentemente. Parece simples, mas são medidas que realmente funcionam.

O especialista aponta que a vacinação contra a gripe também é uma ação de extrema importância. “É fundamental que as pessoas tomem a vacina para que estimule o seu sistema de defesa. É importante lembrar que o vírus da gripe é mutante e se modifica frequentemente, por isso temos que tomar todos os anos”, acrescenta o médico Luciano Mourão.

Saiba quais são os sintomas das doenças:

Dengue: Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas articulações. O recomendado é que a pessoa fique em repouso e beba muito líquido, inclusive soro caseiro.

Chikungunya: A doença infecciosa é caracterizada por febre acima de 39 graus, dor de cabeça, dores intensas e inchaço nas articulações das mãos e dos pés. As dores articulares podem durar até três anos e uma mesma pessoa pode ter Dengue e Chikungunya ao mesmo tempo.

