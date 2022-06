BiS 2022 terá representantes do governo brasileiro, loterias estaduais e casas de apostas

O Brazilian iGaming Summit, ou BiS, é o maior evento do setor de jogos e apostas focado no mercado brasileiro, e a edição deste ano irá ocorrer nos dias 28 e 29 de junho, em São Paulo. Neste BiS, operadores, provedores, desenvolvedores e reguladores do setor de jogos online, apostas esportivas e loterias se reunirão e discutirão a iminente regulamentação das apostas esportivas, assim como outros temas atuais, como a modernização das loterias estaduais e a implantação de novos estabelecimentos.



Um dos temas a serem abordados com mais intensidade é, com certeza, o projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda pelo andamento no Senado. Com a legalização, será possível a implementação de casas de jogatina físicas, já que hoje só é possível acessar opções como os cassinos ao vivo online para se divertir com este tipo de jogatina. Nestas plataformas virtuais, o jogador tem acesso a dezenas de opções de jogos em diversas modalidades, como o poker, blackjack, bingo e jogo do bicho, e ainda pode aproveitar alternativas ao vivo, com crupiês de verdade em tempo real, que proporcionam um entretenimento ainda mais imersivo.

Nomes de peso

O evento já confirmou alguns nomes que estarão presentes nos dias 28 e 29 de junho, e grande parte deles são representantes de peso do governo brasileiro, casas de apostas e loterias estaduais. Por exemplo, na agenda preliminar está listada a presença do secretário de advocacia da concorrência e competitividade do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon, que trará uma palestra especial com o tema da regulamentação das apostas esportivas.

Segundo a Games Magazine Brasil, a palestra, denominada “A importância da regulamentação das apostas esportivas para o governo”, atrairá a atenção dos maiores players do mercado de iGaming, reguladores, advogados e outros atores do setor no país.

Em seguida, haverá uma palestra sobre a importância das apostas esportivas para o esporte em um painel denominado “Aspectos jurídicos da regulamentação das apostas esportivas e loterias no Brasil”. Neste painel, que abordará os aspectos legais e o processo da regulação, estarão reunidos Witoldo Hendrich Jr. (Online IPS), como moderador, Luiz Felipe Maia (Maia & Yoshiyasu Advogados), Roberto Brasil Fernandes (Brasil Fernandes Advogados) e Marcello M. Corrêa (advogado e consultor).

Um outro painel discutirá o interesse da iniciativa privada na implantação das novas loterias estaduais e na modernização das que já estão em operação. Neste encontro, o ponto de vista será o do setor público como condutor do setor de loterias no Brasil, e os convidados serão Marcello M. Corrêa, Jaques Reolon (advogado), Jhonatas Mendes Silva (Loteria do Maranhão) e Ronan Moreira (Loteria de Minas Gerais). Também serão abordadas as melhores práticas na loteria.

O vice-presidente LatAm da Pragmatic Play, Victor Arias, falará um pouco sobre as operações de um dos provedores de jogos mais importantes do continente latinoamericano, assim como sobre a experiência da empresa no desenvolvimento de negócios na região e no estabelecimento de parcerias. O CEO da Pay4Fun, Leonardo Baptista, será o moderador de um painel que tratará a respeito da operação pós-regulamentação de sites multiverticais online x offline x offshore, que contará com a participação de Karen Sierra-Hughes, vice-presidente da GLI para a América Latina e Caribe, experiente na certificação de serviços e produtos na indústria.

O governo brasileiro também terá outros representantes, como é o caso de Iuri Ribeiro da Silva e Castro, subsecretário de advocacia da concorrência e competitividade do Ministério da Economia, cuja palestra abrirá o segundo dia do evento. Ele trará atualizações e informações sobre o andamento da regulamentação das apostas no âmbito do governo, o que promete atrair bastante a atenção do mercado.

Também haverá um painel que abordará soluções e alternativas para o setor de apostas, como as carteiras eletrônicas, criptomoedas, tokens e NFTs. Este painel terá como moderador o advogado Fernando Gonçalves, e participação de João Canhada, CEO da FoxBit, e Fábio Tibéria, especialista em cripto.

