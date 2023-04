Confira da Coluna Mauro Veras desta terça feira 25/04/2023

60 anos do Clube do Chá

Para comemorar os 60 anos do Clube do Chá, um grupo de sócias do clube estão organizando uma viagem para a Itália para marcar a data tão expressiva. A viagem acontecerá agora no mês de maio. Atualmente, o Chá tem como presidente a bela Ana Maria Rios.

Niver de Zelita

Zelita Melo aniversariou dia 19 de abril, mas a comemoração será no próximo sábado, 29, com sofisticado almoço em sua residência. Ela, atual presidente do Lótus Clube de Teresina!



Na semana passada, o presidente do SESCON Piauí, Raulino Filho, acompanhado do diretor Carlos Lustosa, estiveram em audiência com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí , Franzé Silva (que também é Contador), discutindo pauta ligada às Empresas de Serviços Contábeis do nosso estado.







Quem aniversariou no sábado, 2 de abril, foi a radiante Darnel Brito que é um nome de brilho em nossa sociedade... Amiga querida, elegante, e sempre alegre, ela se destaca também por ser notável assistente social. Aplausos para ela!







Quem aniversariou no sábado foi a bela e meiga Maria Cristina que comemorou seus 14 anos com amigas da sua faixa etária. Festa linda e feliz organizada pelos pais, Jéssica Braga e Aroldo Francisco. Teve jogo de boliche numa comemoração bem divertida!







Zuíta e Gílson Vasconcelos na festa de gala do encerramento da Convenção do Lions Clube Distrito LA-6, do qual, Gílson é o presidente do Conselho de Governadores. Foi no sábado!







Quem aniversaria no sábado, 29, é a notável advogada civilista Amparo Rodrigues Lima que esta semana foi homenageada na OAB Piauí com a comenda Esperança Garcia.

Gente é para brilhar!

A confreira Luciene Sampaio, aqui do nosso jornal O DIA, juntou colunáveis na terça-feira passada, dia 18, num encontro que ela intitulou de “Gente é para brilhar”. Almoço sofisticado no restaurante italiano Zio Cuccina, na zona leste de Teresina. Segue algumas fotos da minha Nikon:



Uma panorâmica da festa de Luciene onde se vê: Flora Izabel, Clésia Rodrigues, Gilvana Gayoso, Nailza Meneses, Zuíta Vasconcelos, Neide Medeiros, Amélia Tereza Fonseca, Marilda Veras, Josélia Dantas, e Claudete Monteiro.







Vânia Guerra Pereira da Silva, a anfitriã Luciene Sampaio, e Lina Josefina Lages.







Rosa Linhares e Ana Maria Rios.







Bena Moura Santos, Vera Lobão, e Eliane Nogueira.







Joyce Viana Nunes, Diná Frota, e Alda Alencar.













