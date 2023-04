Pensando bem...

“A FELICIDADE DA GENTE É A GENTE QUE INVENTA” (Dona Odete, cantora/compositora de carimbó, de Belém do Pará)





Nivers

Ainda é tempo de cumprimentos para Fábio Sérvio e Aline Viezzer (jornalista de Gramado-RS) que trocaram de idade no sábado de aleluia, 8... Hoje aniversaria a jornalista Amália Chaves, Edilson Campos, e a ex-deputada Lusieux Teixeira Feitosa Coelho... Pianista Luizão Paiva aniversariou no domingo da ressurreição... Amanhã, quem comemora nova idade é a pianista Carla Ramos... No domingo, 16 de abril aniversariam Gil Sobreira, Idê Coêlho e Jeová Alencar... Felicitações a todos!

Novo neto

Gislene Carvalho feliz da vida com a chegada de mais um netinho, o Joaquim (que recebeu o nome de seu avô, Joaquim Rodrigo). O novo membro da família é filho de Ana Rosa Carvalho (filha de Gislene) com Marcos Antonio Feitosa, e veio ao mundo dia 15 de março. A família inteira em estado de festa!

João Cláudio, novo show!

João Cláudio Moreno estreia curta temporada amanhã no Teatro Sesc Cajuína, em Teresina, às 20 horas, com o show “Minha história com as mulheres”. Venda de ingressos na Dinolândia (do Teresina shopping), na banca do Joel, praça Pedro II, e Zerado Automóveis. É um show imperdível, pois JC é um dos melhores humoristas do país.

Queremos Verduras!

Este é o nome do espetáculo que Safira Bengell apresentará próximo dia 19 no Teatro Sesc Cajuína, em Teresina. Será um show apoteótico com a participação de cantores do Rio de Janeiro e São Paulo, do mágico internacional, Hermann (de SP), e quatro artistas do Piauí, dentre estes, a transformista Russa Campos. Segundo Safira, será mais uma versão do Show LE GIRLS FOREVER. O show está sendo aguardado com muita expectativa!

Fluminense Bicampeão!

Deputados Wilson Brandão e João Mádison Nogueira felizes da vida com a goleada do Fluminense em cima do milionário time do Flamengo por 4x1 que deu o título ao tricolor carioca que agora é bicampeão estadual. Os tricolores estão mais felizes ainda porque, nos dois últimos anos, o Flamengo tem sido freguês do Fluminense!

Gente é para brilhar!

Luciene Sampaio vai reunir grupo seleto de nossa sociedade em torno de almoço, dia 18 próximo, numa festa que ela intitulou de “Gente é para Brilhar”. A reunião das elegantes e dos elegantes vai terá lugar em restaurante chique da zona leste!

Auxílio Emergencial Gaúcho

O governo do Rio Grande do Sul está dando auxílio emergencial para microempreendedores individuais (MEI), trabalhadores formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos. O valor do subsídio é único, no valor de 800 reais. Não é muita coisa, mas ajuda. Bom exemplo para ser copiado pelo governador Rafael Fonteles.



Sempre assim elegante, Aparecida Coelho é só simpatia e eficiência no Banco do Nordeste de onde ela é titular querida e respeitada. Aplausos!







Essa perfeição toda é a médica Renata Albino que curtiu os dias santificados na sua Fazenda Noroeste no interior do Maranhão.







Chico Alberto estreou semana passada na Rádio Capital (107,3 MHz) e ganhou do dono da emissora, Aroldo Francisco, uma camiseta da emissora. A audiência está garantida!







Vânia Guerra Pereira da Silva, Ana Maria Rios, Mirian Chaib, Mirian Furtado, e Francisca Aragão em ritmo de Clube do Chá.





Somando e multiplicando charme: Vânia Guerra Pereira da Silva, Francisca Aragão, Mirian Furtado, Málaque Adad Santos, e Vera Lobão.







Ana Maria Rios, Mirian Chaib, e Málaque Santos esbanjando elegância na reunião do Clube do Chá.







Gílson Vasconcelos e Zuíta curtiram a praia do Coqueiro, litoral piauiense, com o filho Marcus Klinger (que é juiz), a nora Patrícia Guimarães (Advogada da AGU), e a netinha Manuzinha. Em ritmo de família feliz!







Florentino Filho e sua Eugênia viveram dias de paz e harmonia na Semana Santa em São Bernardo, Maranhão.

