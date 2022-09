Copa do Brasil Sub-20: Fluminense-PI estreia hoje (28) contra o Bahia

Começa hoje (28) a edição 2022 da Copa do Brasil Sub-20 para o Fluminense-PI. E o adversário é o Bahia. A partida será em Salvador, no CT Praia do Forte. O clube piauiense conquistou a vaga após estar na final contra o Picos – que também se garantiu na competição nacional – e vencer a SEP por 1 a 0.

(Foto: Thaís Magalhães/CBF)

Além de levar o troféu da competição estadual e a participação na Copa do Brasil Sub-20, o campeão do Estadual também será o representante do estado na Copa do Nordeste da categoria no ano que vem.

Mais informações:

Bahia x Fluminense/PI

Local: CT Praia do Forte – Mata de São João/BA

Data: 28/09, quarta-feira

Horário: 15h

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no