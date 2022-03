Na Vila Nova Esperança, moradores convivem com lama e esgoto na porta de casa

O comerciante Diogo Melo, morador da avenida principal da Vila Nova Esperança, zona Sudeste de Teresina, é um dos moradores que precisa conviver todos os dias com o acúmulo de esgoto e lama na frente da sua residência. Segundo ele, as sarjetas mal construídas causam transtornos até mesmo quando não é período chuvoso, pois a água do esgoto escoa para a avenida.

“A gente sofre um descaso da Prefeitura de Teresina e do CTA. Não tem melhoria, vivemos na lama e não é só no tempo de inverno, porque o problema não é só a chuva, o problema é que o esgoto não é feito e entope com qualquer coisa. Inclusive, um dia desses, entupiu com um pacote de petisco. É uma safadeza grande”, disse, revoltado.

Morador da Vila Nova Esperança há mais de sete anos, Diogo possui um comércio no seu imóvel. Em entrevista ao O Dia, ele relata que tem sofrido prejuízos financeiros já que muitos clientes deixaram de passar pelo local por causa da lama. O acúmulo de esgoto e lama na avenida é tanto que quase não é possível ver o asfalto.

“São sete invernos nessa mesma luta. As minhas vendas têm caído porque os clientes não querem passar pela lama. Estamos sendo prejudicados financeiramente e além da nossa saúde que também é afetada porque pousa mosquito, a gente adoece da pele. Na lama passam fezes de rato, fezes de pessoas. Isso é uma vergonha”, destaca.

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Sudeste, que informou que já existe um plano em ação para conter os danos causados pelas chuvas na região do Pedro Balzi e bairros adjacentes, como a pavimentação da rua 2 e a construção da galeria na Av. Nossa Senhora da Conceição.

“São obras que estão em andamento, além de um planejamento incluindo diversos outros pontos importantes, principalmente para tratar da drenagem da região. Todas as solicitações enviadas à nossa sede estão sendo verificadas e adequadas ao atual projeto”, concluiu a Saad.