Dr. Pessoa 'non grata': placa 'parabeniza' prefeito por buracos em avenida no Pedra Mole

Moradores do bairro Pedra Mole, na Zona Leste de Teresina, encontraram um jeito diferente de protestar contra os buracos na Avenida Dr. Josué de Moura Santos. Cansados de esperar uma solução para o problema que costuma atormenta-los sempre que chove, tiveram ideia de instalar a placa “Parabéns, Dr. Pessoa (non grata)" e usar o trocadilho para denunciar o descaso da Prefeitura de Teresina com a comunidade. A avenida, que é uma das principais vias de acesso entre a zona Norte e a zona Leste da Capital, está praticamente intrafegável devido à quantidade de buracos.

Moradora do bairro Mocambinho, Joana Márcia informou que precisa passar pelo local todos os dias para ir ao trabalho e relata que a situação é antiga. "Só hoje eu já passei três vezes. Quando chove piora muito, mas é uma situação que não é de hoje. Faz muitos anos que a gente reclama, e não é só nesse trecho, ali perto da Nova Teresina também é do mesmo jeito", denuncia.



Devido aos buracos na via, os motoristas precisam reservar na travessia. Enquanto uma fila de carros se forma em um dos lados da pista, o fluxo continua no sentido oposto.



O carroceiro Francisco Adalberto Cardoso também mora no bairro Mocambinho e passa todos os dias pela avenida. Segundo ele, outro problema é que as obras de um condomínio localizadas ao lado da pista derramam material na via quando chove.





"Quando chove, a areia do condomínio desce para pista, então ficam esses funcionários ajudando os motoristas a passarem, mas é complicado. Eu preciso ir todos os dias para o bairro Cidade Jardim e vou aqui pelo acostamento, porque o pessoal passa e joga lama na gente, não respeitam", afirma.

A reportagem tentou contato por telefone com a empresa NPJ Construções para comentar o caso, mas as ligações não foram atendidas.

Outro lado

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste) informou que está apurando a situação para emitir um posicionamento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

