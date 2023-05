Idosos e pessoas com comorbidades podem se vacinar contra gripe e covid; veja cronograma

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que, a partir da próxima segunda-feira (8), estarão disponíveis as vacinas contra gripe e covid-19 em Teresina. As doses estão sendo ampliadas aos idosos a partir dos 60 anos e pessoas com comorbidades que poderão se dirigir a um dos pontos de vacinação.

A vacinação contra a gripe acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos postos drive thru dos Teresina Shopping (Estacionamento G1) ou dos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí. Os grupos que tomam a vacina da gripe exclusivamente nos postos drive thru são caminhoneiros, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos.



Já as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e crianças de 6 a 11 anos com deficiência ou comorbidades devem tomar sua dose nas Unidades Básicas de Saúde.



De acordo com o infectologista Luciano Mourão, a vacinação contra a gripe é uma ação de extrema importância. “É fundamental que as pessoas tomem a vacina para que estimule o seu sistema de defesa. É importante lembrar que o vírus da gripe é mutante e se modifica frequentemente, por isso temos que tomar todos os anos”, diz o médico.



Em relação à vacina contra a covid-19, a vacina bivalente está sendo administrada no Teresina Shopping (edifício garagem G1) ou nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí. De acordo com a FMS, o público-alvo da vacinação bivalente contra a covid-19 após determinação do Ministério da Saúde, que liberou o imunizante para a população em geral. Com isso, pessoas a partir dos 12 anos de idade portadores de comorbidades poderão se vacinar a partir de segunda.

Outros grupos contemplados são idosos, trabalhadores da saúde com 18 anos e mais; pessoas com deficiência, imunocomprometidas, gestantes e puérperas, estes grupos com 12 anos e mais.



No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento de identificação com foto que comprove a idade, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina. Pessoas com comorbidades devem apresentar ainda um documento que comprove a sua condição de saúde, e os caminhoneiros devem portar um documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).Além disso, trabalhadores da saúde devem apresentar um documento que comprove a atividade em serviço de saúde de até 3 meses.



Veja o cronograma de vacinação contra a covid-19

08/05 a 12/05 - Segunda a sexta-feira - 9h às 17h



Drive thru: Teresina Shopping (Edifício garagem G1), Terminal Buenos Aires, Terminal Parque Piauí

Vacina Bivalente: Idosos 60 anos e mais;

Vacina Bivalente: Comorbidade 12 anos e mais.

Vacina Bivalente: Imunocomprometidos 12 anos e mais

Vacina Bivalente: Pessoas com deficiência permanente 12 anos e mais

Vacina Bivalente: Gestantes e puérperas 12 anos e mais

Vacina Bivalente: Trabalhadores da saúde 18 anos e mais

08/05 a 12/05 - Segunda a sexta-feira - 9h às 17h



Teresina Shopping (Edifício Garagem G3)

1ª dose crianças de 6 meses a 11 anos

2ª dose crianças de 6 meses a 11 anos

3ª dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos

1ª dose 12 anos e mais

2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

1º Reforço (3 anos ou mais)

2º Reforço (18 anos ou mais)

3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única)

09/05 e 11/05 – Terça e quinta-feira - 8h às 12h e 13h às 17h



Todas as UBS

1ª dose 12 anos e mais

2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais)

1º Reforço (12 anos ou mais)

2º Reforço (18 anos ou mais)

3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única)

09/05 e 11/05 – Terça e quinta-feira - 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Buenos Aires, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Santa Isabel, UBS Parque Poti, UBS Renascença, UBS Alto da Ressurreição

1ª dose 5 a 11 anos

2ª dose 5 a 11 anos

Reforço 5 a 11 anos

08/05, 10/05 e 12/05 – Segunda, quarta e sexta-feira - 8h às 12h e 13h às 17h



UBS Planalto Uruguai, UBS Santa Isabel, UBS Betinho, UBS Cristo Rei, UBS São Pedro, UBS Poti Velho, UBS Monte Verde, UBS Nossa Senhora da Guia, UBS Carlos Alberto Cordeiro

1ª dose (6 meses a menores de 5 anos - 4 anos, 11 meses e 29 dias)

2ª dose (6 meses a menores de 5 anos - 4 anos, 11 meses e 29 dias)

3ª dose (6 meses a menores de 5 anos - 4 anos, 11 meses e 29 dias)

Reforço (3 e 4 anos vacinadas com coronavac)

