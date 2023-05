Margens dos rios de Teresina receberão reflorestamento equivalente a 11 campos de futebol

A assinatura de uma parceria entre a Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Piauí, irá proporcionar às margens dos rios que cortam a capital um reflorestamento de 90 mil metros quadrados. A parceria, dito como inédita, irá dessa forma propor cerca de 11 campos de futebol de novas áreas verdes.



“O acordo contempla interesses comuns e inclui ainda o aspecto dos recursos hídricos, preservação e restauração de nascentes e das já citadas matas ciliares”, disse o secretário da Semam, Luis André, destacando que a empreitada é o primeiro projeto da nova gestão da Codevasf.

Segundo as informações, a recuperação de matas ciliares contemplará toda a área urbana da capital em que compreende às margens dos rios Poti e Parnaíba.

Para o novo superintendente da Codevasf no Piauí, Marcelo Filho, o reflorestamento inclui ainda a revitalização de áreas de preservação permanentes, as APPs, degradadas e, no futuro, nascentes hídricas.

“Nós, da Codevasf, temos a área de Gerência Ambiental para que possamos fazer as parcerias necessárias, que é o caso deste acordo de cooperação técnica, para reflorestar a mata ciliar dos nossos rios”, finalizou.

