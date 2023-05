Posto para emissão de RG será inaugurado ainda este mês na Câmara Municipal de Teresina

O vereador Enzo Samuel (PDT), presidente da Câmara Municipal de Teresina, anunciou que um posto de atendimento do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco será instalado na sede da Câmara. No local, a população poderá emitir a nova Carteira de Identidade Nacional.



O vereador informou, por meio das redes socais, que a solicitação foi feita durante visita à Secretaria de Segurança Pública do Piauí, onde o secretário de segurança Chico Lucas confirmou a implantação do novo posto ainda durante o mês de maio.



(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

A ideia é que os serviços públicos sejam realizados com mais agilidade e eficiência. O novo posto deve atender a população que vive nas redondezas da Zona Norte e Centro de Teresina.



De acordo com o diretor do Instituto de Identificação Digital, Marcelo Mascarenhas, a entidade é responsável pela emissão da nova carteira de identidade, que traz elementos de segurança que dificuldade fraudes, e também pela emissão do RG digital "Nós possibilitamos a emissão digital da carteira, que dá acesso aos serviços fornecidos pelo governo digital. Através da emissão da carteira, o cidadão piauiense poderá acessar os serviços de forma digital", aponta o diretor.

Além da solicitação de um posto de atendimento na Câmara Municipal de Teresina, esta semana foi anunciado que a Secretaria de Administração Pública do Estado também contará com um posto de atendimento voltado aos servidores. "Vai ser uma forma de ofertar o serviço com mais comunidade aos servidores", destaca Marcelo Mascarenhas.

Recentemente, além de ter sido inaugurado um posto de emissão da carteira de identidade no Centro Social Urbano do Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, também foi aberto um posto voltado exclusivamente para pessoas com deficiência. O local de emissão fica localizado na Secretaria para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), no centro de Teresina. A emissão da primeira via do RG é totalmente gratuita para a população.

