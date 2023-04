Piauí: RG com identificação do tipo de deficiência é lançado; saiba como solicitar

Foi lançada nesta segunda-feira (3) o novo posto de emissão da nova Carteira de Identidade Digital para pessoas com deficiência no Piauí. O local de emissão fica localizado na Secretaria para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), no centro de Teresina. A emissão da primeira via do RG é totalmente gratuita para a população e a segunda via tem o valor de R$ 21,60. Porém, idosos e pessoas com deficiência estão isentos da taxa.

A emissão da nova carteira é uma parceria do órgão com a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) e com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede-PI). Para a diretora da Seid Helena Lima, a nova identificação traz dignidade e promove respeito às pessoas com deficiência. “É uma ação muito importante para a dignidade deles, pois eles não têm a carteira de identidade com a deficiência deles, pois isso é facultativo, mas tenho certeza que todas as pessoas com deficiência, de todos os tipos, vão aderir ao se RG digital e vão ser identificadas onde elas estiverem. Isso traz respeito e dignidade para as pessoas com deficiência, e é um grande avanço nessa área”, disse a diretora.

O evento contou com uma solenidade de entrega de algumas carteiras de identidade para pessoas com deficiência, como a Camila Morais que é advogada com deficiência visual. “Eu já tirei a minha carteira. E para mim, é importante por dois principais motivos, o primeiro é porque agora as pessoas que tiverem acesso à minha identidade saberão qual a minha deficiência sem que eu precise ficar apresentando vários documentos. Em um aeroporto ou hospital as pessoas já vão saber como me atender caso eu precise de atendimento diferenciado ou especializado”, destacou.

(Foto: Tarcio Cruz / O DIA)

“E para mim, especificamente, por não enxergar, eu precisava da ajuda de terceiro para ter acesso aos meus próprios dados ou eu precisava copiar em algum bloco de notas, e agora eu tenho eles em formato digital, ou seja, eu tenho mais segurança e autonomia para ter acesso aos meus próprios dados”, complementou a advogada.

O secretário de Segurança do Estado Chico Lucas afirmou ser “muito importante essa parceria com a SEID para que a gente possa seguir expandindo os serviços levando dignidade às pessoas com deficiência. E também aqui com a Assembleia Legislativa, com o presidente Franzé Silva, que dá isenção total para a primeira e segunda via para as pessoas com deficiência”, disse o secretário da SSP-PI.

Com solicitar o novo RG nacional para pessoas com deficiência

A novo RG nacional dispõe, de forma optativa, de símbolos para identificação das deficiências. O procedimento é feito por meio do Instituto de Identificação Félix Pacheco, facilitando o acesso das pessoas com deficiência ao documento. A Secretaria para Inclusão da Pessoa com Deficiência fica localizada na Rua Álvaro Mendes, 1432, Centro/Sul, Teresina, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O atendimento para emissão do novo RG para pessoas com deficiência não precisa de agendamento.

Para emissão do RG é obrigatório apresentar:

– Certidão de nascimento ou de casamento;

– Comprovante de Residência;

– CPF

– Laudo Médico indicando o tipo de deficiência

OBS: Certidão original atualizada com selo de verificação

Documentos opcionais:

– NIT/PIS/Pasep

– NH

– Título de eleitor

– Tipo Sanguíneo

– Carteira Profissional

– Certificado de Reservista (se homem)

– Cartão do SUS

Posto de emissão do documento na Seid

Local: Seid (Rua Álvaro Mendes, 1432, Centro/Sul, Teresina)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no