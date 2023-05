Rafael Fonteles amplia meta e diz que todas as escolas terão ensino de tempo integral

O governador Rafael Fonteles (PT) ampliou a meta de implantação de escolas de tempo integral no Piauí. Nesta sexta-feira (5), o chefe do Executivo publicou em suas redes sociais que até 2025 todas as escolas da rede estadual de ensino médio serão de tempo integral com oferta de cursos profissionalizantes.

“Decidimos ampliar as nossas metas da educação. Até 2025, todas as escolas de ensino médio da rede estadual serão de tempo integral e terão o ensino profissional e técnico integrado”, escreveu Rafael. Atualmente, o Piauí tem um total de 452 escolas de ensino médio distribuídas na capital e no interior.

Durante a campanha, a ampliação desse modelo de ensino foi uma das pautas do Plano de Governo. No início da gestão, o governador se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana. A meta à época era dobrar as atuais 100 escolas com tempo integral no Piauí. No mês passado, quando a gestão completou 100 dias, Fonteles anunciou que essa meta já seria alcançada até o final deste ano.

O secretário de Educação, Washington Bandeira, explicou que a expansão do regime ampliado ocorre dentro do programa Acelera Seduc, que tem como desafio intensificar as ações educacionais no Piauí. O programa está dividido entre o “Ser Integral faz Diferença”, “Recomposição da Aprendizagem” e “Seduc Tec”.

“Chegaremos a 104 novas escolas ainda este ano, conforme o Plano de Governo do nosso governador Rafael Fonteles. Já construímos o novo modelo pedagógico das escolas de tempo integral, que vai proporcionar mais resultados de aprendizagem e desempenho para nossos alunos, rumo às primeiras colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, informa Washington Bandeira.

A Seduc espera que nessa primeira fase serão 62 mil novas matrículas e 122 municípios com a modalidade de ensino tempo integral.

