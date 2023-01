Em Brasília, Rafael Fonteles trata sobre ampliação de ensino de tempo integral

O governador Rafael Fonteles (PT) cumpriu agenda nesta quarta-feira (18), em Brasília, com o ministro da Educação do governo Lula, Camilo Santana. Na pauta, esteve a ampliação de escolas de tempo integral no Piauí. A meta estabelecida por Rafael é dobrar as atuais 100 escolas de tempo integral distribuídas na capital e no interior do estado.

LEIA TAMBÉM: Piauí pagará reajuste do novo piso salarial dos Professores, confirma Rafael Fonteles

O encontro que contou com a presença dos secretários de Educação Washington Bandeira, e do Planejamento, Washington Bonfim, tratou também sobre avanços na educação profissionalizante e a parceria do Estado com os municípios em um plano de cooperação.

Foto: Divulgação

“Estamos trabalhando por uma integração ainda mais eficiente do Ministério da Educação com o Governo do Piauí, em ações que vão ampliar e fortalecer a nossa educação de tempo integral e alfabetização na idade certa, em cooperação com os municípios, e também a educação profissional. Estou muito feliz com o resultado desse encontro, que trará bons resultados para o nosso Estado”, afirmou Rafael Fonteles.

As ações defendidas na reunião foram apresentadas pelo governador em seu plano de governo durante a campanha eleitoral do ano passado como fortalecer o programa de alfabetização na idade certa para reduzir a distorção idade-série e qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no