No Piauí, quase 30% das restituições do IR devem ser feitas pelo PIX

Dados divulgados pela Receita Federal no Piauí revelam que 29% das restituições do Imposto de Renda (IR) aqui no Estado devem ser feitos pelo PIX, a recente modalidade de pagamento adotada no Brasil. Os outros 71% continuam sendo por meio de transferência em conta. O número está na média de adesões ao PIX verificada em outros estados do Nordeste.

Esta foi uma novidade anunciada pela Receita para as restituições em 2023. Com a declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix, chave CPF – única permitida – o contribuinte tem prioridade no recebimento do valor devido, após as já previstas em lei – contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos; contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.





Ao longo de mais de dois anos de funcionamento, o PIX se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. A ferramenta trouxe conveniência e facilidades para os clientes em suas transações financeiras do dia a dia. De 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país, até setembro do ano passado, foram 26 bilhões de transações feitas no sistema financeiro nacional, com valores transacionados atingindo R$ 12,9 trilhões.

Para quem vai receber a restituição na conta ou pelo PIX, as devoluções ocorrerão nas seguintes datas:

31/5 – Primeiro lote

30/6 – Segundo lote

31/7 – Terceiro lote

31/8 – Quarto lote

29/9 – Quinto e último lote

A consulta à restituição pode ser realizada na página da Receita Federal na Internet e nos aplicativos oficiais da instituição.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

