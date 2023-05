Mãe de criança parnaibana com câncer faz campanha para realizar tratamento no exterior

A cura para todos os tipos de câncer segue sendo o sonho de muitos cientistas e médicos da área. Infelizmente, muitos estudos têm recursos escassos, o que faz com que alguns tratamentos tenham valores exorbitantes. Um exemplo disto é a terapia celular Car T Cell. O tratamento já ocorre nos Estados Unidos e está em desenvolvimento no Brasil. Porém, devido ao alto valor de investimento, nem todas as famílias que precisam conseguem ter acesso ao mesmo.

A parnaibana Suzanny Ferreira, juntamente de seu filho Theo Dias, que foi diagnosticado com câncer raro no fígado, precisa arrecadar R$ 2,5 milhões para que a criança, dê início ao seu tratamento. Por isso, eles estão realizando a campanha #Salveotheodias.



A mãe conta que seu filho nasceu prematuro devido a um erro médico. Logo após o nascimento, em 2020, o pequeno Theo passou 28 dias internado e, segundo a mãe, “sobreviveu por um milagre”. Em fevereiro de 2022, com dois anos de idade, Theo foi diagnosticado com autismo e falta de oxigenação no cérebro.



“Sempre notei que tinha algo diferente no Théo. Eu levava ele em todas as consultas com pediatra e falava do seu atraso. Todos os médicos diziam a mesma coisa: ‘é normal, ele é um bebê de UTI, o desenvolvimento dele é mais lento mesmo’. Theo demorou a sentar, a caminhar, ele nunca foi um bebe "normal". Ele não balbuciava, ficava irritado com a presença de outras pessoas”, relata Suzanny Ferreira.

Com o diagnóstico em mãos, a família começou o tratamento. No entanto, não foram observadas melhorias. Em abril do ano passado, Theo passou a desenvolver quadros febris, com intensa diarreia e sangramento. Após diversos exames, além de ter sido constatado que a criança havia desenvolvido câncer, foi descoberto também uma síndrome rara chamada MPS (Mucopolissacaridose). Essas doenças ocasionam o atrofiamento dos membros, puberdade precoce, dentre outros danos.



Em um longo processo de tratamento que envolveu quimioterapia, radioterapia e ciclos de medicação, foi constatado que Theo tem muitas células doentes, o que dificulta completamente a sua melhora. Junto aos médicos, a família descobriu que a melhor saída para a cura da criança é tentar a terapia celular Car T Cell. Entretanto, este tipo de tratamento está em processo de estudo e desenvolvimento e, por isso, tem um custo muito elevado.



O tratamento consiste em retirar todas as células doentes do paciente, que são tratadas em laboratório e, logo após, inseridas novamente. “Esse tratamento era feito apenas nos EUA, porém agora existem três instituições que são autorizadas pela Anvisa a fazer”, destaca a mãe de Theo.

Atualmente, a família encontra-se em São Paulo realizando o tratamento. Porém, as células são encaminhadas aos Estados Unidos e, com isso, a terapia torna-se ainda mais cara. São cerca de R$ 2 milhões apenas para dar início. Além disso, os custos hospitalares não estão inseridos e a conta total pode chegar até R$ 4 milhões. “É um valor milionário e estamos na luta para conseguir esse valor”, diz Suzanny Ferreira.



Para quem puder ajudar, basta fazer doações por meio do pix 86999136702 (Suzany Ferreira Silva). Também é válido ajudar a divulgar a campanha por meio do instagram (@salveotheodias).



Xuxa pede ajuda para divulgar tratamento de câncer e cita caso de criança teresinense

Assim como Theo, muitos outros pacientes que lutam contra o câncer estão na lista de espera para realizar este tratamento. Outros que já chegaram a realizar se tornaram estudo de caso para o melhor desenvolvimento da terapia celular Car T Cell. Na semana passada, Xuxa Meneghel chamou atenção para a importância do incentivo, especialmente o financeiro, a este tipo de tratamento.

A apresentadora lembrou do caso do Caio Augusto Rodrigues, que aos 2 anos de idade foi diagnosticado com Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Caio saiu de Teresina em direção aos Estados Unidos para tratar a doença. Ele foi a primeira criança brasileira a ir para o exterior realizar a terapia celular Car T Cell. Em 2016, Caio acabou falecendo, mas seu legado de luta e força segue vivo.



O menino Caio lutou contra o câncer durante seis anos. Neste período, ele foi acompanhado pelo Dr. Vanderson Rocha, que atualmente coordena parte da pesquisa sobre Car T Cell em um hospital de São Paulo. A mãe de Caio, Lara Rodrigues, lembra que embora o resultado do tratamento não tenha sido o esperado, o caso serve de estudo para os próximos pacientes que venham a participar da terapia.



“Infelizmente a gente não obteve o resultado esperado, mas temos consciência de que ele teve acesso ao que tinha de melhor no mundo, absolutamente tudo que podia ser feito, foi feito. Lutamos para conseguir e não foi fácil sair daqui com a cara e coragem para participar de algo novo. Mas, ficamos felizes em ajudar a divulgar a causa. O caso dele serve de estudo para os próximos e para que sejam desenvolvidos cada vez mais maneiras e tratamentos que possam ser acessíveis", relata Lara Rodrigues.



Em sua publicação no Instagram, Xuxa Meneghel destaca que o tratamento em questão custa mais de R$ 2 milhões no exterior. “Algumas crianças já tiveram que sair do Brasil para tentar a cura com esse tratamento. Suas famílias tiveram que vender seus bens, fazer vaquinhas. Além da angústia da doença, tiveram que passar por isso. Teve quem só conseguiu o dinheiro quando já era tarde”, disse a apresentadora.

Embora o tratamento já esteja em desenvolvimento no Brasil, o valor ainda está fora de questão para muitas vítimas de câncer. Isso se dá, principalmente, pela falta de subsídios e recursos para financiar a pesquisa. “Esses médicos estão lutando por incentivo e visibilidade, pois essa pesquisa precisa principalmente de apoio financeiro. Essa publicação da Xuxa é justamente para fomentar não só essa pesquisa, mas muitas outras que não possuem visibilidade", aponta a mãe de Caio.



Recentemente, um idoso que lutava contra um câncer avançado foi curado por meio da terapia celular Car T Cell e essa notícia foi o que desencadeou a busca por uma maior visibilidade da pesquisa.



