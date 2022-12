RG Digital estará disponível no Piauí a partir desta terça-feira (20); saiba mais

As carteiras de identidade digitais (CIN) estarão disponíveis no Piauí a partir desta terça-feira (20), por meio de aplicativo no celular. Para obter a versão digital, é necessário que o documento físico esteja atualizado e possua QR Code, para autenticar o documento digital.

(Foto: Divulgação)



Dentre as vantagens de se utilizar a identidade digital está o fato de não precisar se preocupar em estar com documentos físicos em mãos. "Você consegue utilizar por meio do aplicativo digital e ter a comodidade de não precisar andar com papel. Além disso, as pessoas também não precisarão se preocupar caso percam o documento físico, pois terão o acesso no próprio celular”, explica Juarez Carvalho, diretor do Instituto de Identificação.

A medida também visa reduzir fraudes do RG, uma vez que, mais de mil casos de documentos fraudulentos foram identificados durante o período de 2020 a 2021 no Piauí. A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) está em conformidade com o decreto federal de número 10.900/2021 e visa à unificação de todos os documentos no País.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no