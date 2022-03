Moradores fazem boneco de Dr. Pessoa para pedir construção de galeria na Zona Sul

“O boneco representa o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, na sua casa ou no seu gabinete que não vê a situação do povo da cidade que governa. Ele está aqui na lama porque essa é a situação que rua se encontra”. Essa declaração é do líder comunitário, Elias Barbosa, que mobilizou moradores da Rua Treze de Maio, próximo ao Condomínio Dom Avelar, no bairro Tabuleta, Zona Sul, para pedir a construção de uma galeria na região no último sábado (05). Segundo ele, a água que fica empossada esconde buracos e se torna um perigo para quem trafega pelo local todos os dias.







Foto: Pedro Cardoso/ODIA

Ainda de acordo com Elias, o problema já dura há mais de 30 anos. Ao Portal O Dia.com, ele contou que o protesto ocorreu depois que um entregador de comida por aplicativo se feriu ao cair em um dos buracos por não conhecer a região. Os moradores atearam fogo em pneus e pedaços de madeira e, durante o ato, colocaram o boneco no meio.

“A água cobre os buracos e quem não conhece a região acaba caindo em um deles. Foi assim com o entregador, que ficou machucado e foi ajudado pelos moradores. Depois disso, juntamos os moradores e fizemos o protesto logo depois da chuva do último sábado. Usamos pneus, madeiras, colocamos o boneco e fechamos os dois lados para chamar a atenção do poder público para o problema”, conta.

Carro caiu no buraco na tarde desta segunda-feira (07). Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após o protesto e as imagens circularem nas redes socais, a prefeitura retirou o boneco do local e objetos usados durante a manifestação. “Foi a única coisa que a prefeitura fez. Retirou o boneco em ‘homenagem’ ao prefeito e os pneus e pedaços de madeiras que estavam bloqueando a via”, resume.

“Esse problema só será definitivamente depois da construção da galeria. Caso não, sempre vai ter buracos por causa da água que fica empossada. Marcamos uma reunião com representantes da Saad Sul e da gerência de Serviços Urbanos para discutir uma solução para o caso, mas por conta dos alagamentos na Terra Prometida esse encontro não ocorreu”, finaliza.

Outro lado

A reportagem procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul) para comentar a situação, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.

