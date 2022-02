Alegrete do Piauí: cocaína avaliada em R$9 milhões é apreendida pela PRF

Cerca de 45 tabletes de cocaína, avaliados em R$ 9 milhões, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira (11), na BR-316 em Alegrete do Piauí.

Segundo a PRF, os policiais abordaram um veículo ocupado por um homem de 38 anos e por uma mulher de 28 anos, ambos naturais da Bahia, mas residentes em São Paulo. No momento da fiscalização, ambos apresentaram histórias contraditórias

(Foto: Divulgação/PRF)

O homem alegou estar vindo de Belém (PA) com destino a Euclides da Cunha (BA). Durante os procedimentos, os policiais encontraram um total de 45 tabletes de cocaína dentro do estepe do porta-malas, bem como em compartimentos ocultos na lataria do veículo.

Após a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir a pé em direção a mata, deixando sua parceira para trás. A Força Tática da PM-PI foi acionada para prestar apoio nas buscas ao indivíduo.

Diante disso, a mulher, o veículo e a droga foram encaminhados até a Polícia Civil de Fronteiras para adoção dos procedimentos cabíveis. A dupla responderá por Tráfico de drogas.

Com informações da PRF