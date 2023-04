Polícia prende dois acusados de matar homem a facadas em Alto Longá; um continua foragido

A Polícia Civil do Piauí prendeu, nesta segunda-feira (24), dois acusados de terem envolvimento na morte de um homem chamado João Vitor Soares, que ocorreu na madrugada do dia 22 de Abril, em Alto Longá, região Norte do Piauí. Segundo a investigação, a vítima foi assassinada com quatro facadas nas costas e uma no peito após se envolver em briga com outros três homens que estariam reunidos em uma residência.

Um dos acusados, identificado como Leonardo Oliveira Moura, se entregou à polícia na Delegacia de Altos. Já o outro, identificado apenas como Alisson, foi localizado pela polícia. O terceiro envolvido no crime se chama Vagner de Jesus e encontra-se foragido.



De acordo com o delegado Paulo Nogueira, a vítima e os acusados eram amigos próximos e estavam bebendo juntos no dia do crime. “Eles tiveram uma primeira briga e foi separada. Depois teve uma segunda briga e em determinado momento um dos rapazes se afasta, vai até o carro e pega um punhal. Um dos colegas que estavam participando da briga segurou a vítima, enquanto outro dava as facadas nas costas e no peito”, explica.

A perícia constatou que a vítima veio a óbito devido a facada no peito. “Eles conviveram uma vida inteira. Mas com cachaça e droga, aconteceu essa briga e resultou nisso ai”, finaliza o delegado.

