PM encontra cadáver às margens do Rio Poty; busca por outros dois corpos seguem no local

A Polícia Militar do Piauí (PMPI) encontrou, na tarde desta segunda-feira (24), um cadáver às margens do Rio Poty, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. De acordo com informações do 9 Batalhão da Polícia Militar, as equipes continuam em busca por outros dois corpos que devem estar enterrados.



O Corpo de Bombeiros e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontram-se no local.



(Foto: Francisco Filho/ODIA TV)

Esta matéria está sendo atualizada. Aguarde mais informações!



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no