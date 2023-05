Altos recebe a 1ª Feira Agripecuária do Piauí nesta sexta (5) e sábado (6)

A cidade de Altos, no Piauí, sediou nesta quinta-feira (5) a abertura da 1ª Feira Agripecuária do Piauí, que contou com a presença de autoridades locais e estaduais, além de produtores rurais e empresários do setor. O evento, que segue até o próximo sábado (6), tem como objetivo promover o desenvolvimento do agronegócio na região.

Durante a cerimônia de abertura, o Secretário da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (SADA), Fábio Abreu, destacou a importância de um processo final que envolve capacitação e treinamento de agricultores familiares, melhoramento genético dos rebanhos, e técnicas qualificadas para aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos.

“O objetivo é chegar até a ponta da linha, ou seja, apresentar produtos de qualidade para a população em feiras como essa. A secretaria acredita que isso traz benefícios para a população, que consome produtos de qualidade, e pode para os produtores, que podem comercializar seus excessos e melhorar suas vidas financeiramente. Em resumo, o objetivo é melhorar a vida das pessoas, aumentando sua capacidade de produção e sua capacidade financeira”, afirmou Fábio Abreu.

Além do Secretário Fábio Abreu, esteve presente o Secretário Municipal de Agricultura, Paulo Pires. Em seu discurso, o secretário destacou a importância da população prestigiar e participar de ações como essas promovidas para gerar economia na região.

"Convoco a população para participar e comprar esses produtos que são de boas origens, qualidade e preços razoáveis. Agradeço ao secretário da SADA, Fábio Abreu, ao prefeito Maxwell Pires e a toda equipe que trabalhou para realizar o evento. Parabenizamos a todos pelo sucesso da feira. A mensagem é clara: a população deve valorizar a produção local e prestigiar eventos como esse, que beneficiam tanto produtores quanto consumidores", disse o secretário.

A feira, que conta com exposições de animais, maquinários e produtos agropecuários, também terá uma programação de shows. No primeiro dia da feira, subirão ao palco os cantores Tony Silva, Ribamar do Piseiro, Damásio Neto, Léo Cachorrão e Janaína e Banda. Já amanhã (6), a festa ficará por conta de Cumpadi Luciano e Evan do Brasil, Cristian Ribeiro, Banda Líbanos, Xenhenhem, Álvaro Neto e Anderson Rodrigues.

A 1ª Feira Agripecuária do Piauí em Altos é uma iniciativa da SADA com apoio da secretaria municipal de agricultura e prefeitura municipal de Altos, em parceria com entidades e agentes do setor agropecuário e continuará até o próximo sábado (6), com muitos shows e exposições.

