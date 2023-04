Estelionatária Geórgia Karynne será denunciada por exercício ilegal da advocacia, diz OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí (OAB-PI), informou que irá denunciar Geórgia Karynne Aragão de Andrade Coutinho por exercício ilegal da advocacia. A mulher é acusada de estelionato no município de Altos e teria aplicado golpe em uma vítima no valor de R$ 13 mil.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo a OAB-PI, a mulher nunca possuiu inscrição nos quadros da Ordem. Geórgia Karynne ficou conhecida por ter sido presa no ano de 1997 acusada de ser a coautora da morte do policial "Charuto".



A Polícia Civil do Piauí pediu a prisão preventiva de Geórgia Karynne após uma suposta cliente registrar um boletim de ocorrência alegando que ela teria retirado um valor de R$ 13 mil da sua conta bancária, durante a atuação como advogada.



Geórgia Karynne é acusada de aplicar diversos golpes similares ao longo dos anos e já foi presa.



