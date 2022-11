Grave acidente deixa motociclista morto em Amarante

Um grave acidente de colisão frontal envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista morto nesta terça-feira (29), por volta da meia-noite, na BR-343, em Amarante.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, que pilotava uma Pop 100, seguia no sentido Floriano/Amarante, quando ocupou a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com o carro de modelo Fiat Strada. No momento do acidente, chovia no município.

A vítima veio a óbito no local e ainda não foi identificado, pois não possuía documentos. Além disso, o motorista do carro não foi localizado, pois evadiu-se do local após o acidente. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



Com informações da PRF