Homem é assassinado a tiros no bairro Capelinha, em Pedro II

A noite foi considerada violenta na cidade de Pedro II, a 205 Km de Teresina, onde um homem foi assassinado a tiros durante uma discussão. A vítima foi identificada como sendo Evandro de Medeiros Pereira, ele tinha 39 anos e foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça, no braço e no abdômen. O crime aconteceu por volta de 00h45min na Rua Cândido Pereira do bairro Capelinha. Ainda não se tem informações sobre os suspeitos.



Leia também: Jovem de 21 anos é assassinada com 12 tiros enquanto dormia em Pedro II

Policiais Militares estiveram no local. De acordo com o soldado Ramires, Evandro ainda chegou a ser socorrido e foi levado com vida para o Hospital Regional Josefina Neta, mas acabou falecendo pouco depois de dar entrada na unidade. “Nossa guarnição foi acionada pelos populares, que ouviram uma provável discussão com vozes alteradas e, depois, barulhos de tiros. Quando chegamos ao local, constatamos que havia um homem caído no chão com três lesões visíveis na barriga, na nuca e no antebraço. A lesão no braço indica que talvez ele tenha tentado se proteger, proteger a cabeça”, relatou o PM.



Foto ilustrativa: O Dia

A Polícia Militar não sabe dizer ainda o calibre da arma de onde partiram os disparos que mataram Evandro. Segundo o soldado Ramires, é provável que se trate de uma arma de fabricação caseira como uma garrucha – arma de cano curto semelhante a uma pistola ou revólver – ou alguma arma calibre 12. As lesões que a vítima sofreu, ele comenta, foram significativas.

Os PM’s fizeram diligências na região do bairro Capelinha em busca de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A princípio, Evandro não teria antecedentes, o que poderia apontar para um possível acerto de contas do mundo do crime. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Pedro II.

Em Teresina, a noite também foi violenta

Não só em Pedro II a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de crime violento contra a vida. Em Teresina, um jovem ainda não identificado foi baleado próximo ao Quartel do Comando Geral (QCG) da PM, localizado no bairro Cristo Rei. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Rua Canadá. A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada com vida para o Hospital de Urgências de Teresina. Ainda não se tem informações sobre quem efetuou os disparos. Os PM’s fizeram diligências na região, mas ninguém foi preso até o momento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no