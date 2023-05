Suspeitos de assalto são baleados no Planalto Uruguai; um morreu

Dois homens suspeitos de estarem praticando assaltos na zona Leste de Teresina foram baleados enquanto trafegavam em uma motocicleta pelo bairro Planalto Uruguai. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (05). Um deles morreu no local. O outro sobreviveu aos disparos e foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento do Satélite.



Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

Quem dá mais detalhes da ação é tenente Lima, do 5º BPM. “Eram dois elementos que foram roubar alguém e uma pessoa desconhecida efetuou alguns disparos. Os tiros atingiram um deles no tórax e esse foi a óbito no local. O outro foi atingido na costela do lado direito. Esse foi socorrido e não corre risco de morte. Ele ainda tentou fugir quando viu o comparsa morto, mas não chegou muito longe porque também estava ferido”, relata.

O suspeito que morreu foi identificado apenas como Danilo Euclides. O outro rapaz, que foi socorrido, ainda não teve o nome informado pela polícia. Uma guarnição do 5º BPM fez diligências na região à procura do autor dos disparos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

