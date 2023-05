Acusado de matar criança de 3 anos na Bahia é preso no Piauí

Um homem de 57 anos, identificado pelas iniciais S.G.S, foi preso nesta quinta-feira (05) na zona Rural de Patos do Piauí acusado de homicídio qualificado praticado contra uma criança de 3 anos na Bahia. O fato aconteceu em 2005 na cidade de Juazeiro. Segundo a polícia, o crime foi motivado porque a mãe da menina acusou S.G.S de ter estuprado a filha. Ele tentou matar a mulher e ao atirar uma única vez contra ela, que era sua companheira, acabou atingido a criança.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

A informação foi confirmada pelo major Félix, comandante do 20º BPM de Paulistana, que participou da prisão do acusado. A ação foi desenvolvida em conjunto com o 7º Distrito Policial de Juazeiro da Bahia. “Esse indivíduo já havia sido condenado pelo crime a 17 anos de reclusão, chegou a ser preso na época do acontecido, mas fugiu da delegacia e era procurado desde então. Uma troca de informações entre a polícia baiana e nossa equipe constatou que ele estava escondido em uma residência na zona Rural de Patos do Piauí”, relatou o major.

S.G.S foi preso na casa de um tio e no local a polícia encontrou ainda cinco invólucros de substância análoga a cocaína. O acusado foi autuado e encaminhado para a Delegacia Regional de Jaicós, onde se encontra detido e à disposição da justiça.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

