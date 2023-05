Homem é assassinado a tiros durante madrugada na Vila Dilma Rousseff

Um homem identificado como Antônio Eldo Gomes Neto, de 36 anos, foi morto a tiros durante a madrugada na Vila Dilma Rousseff, zona norte de Teresina. De acordo com informações repassadas pela Major Josilene, do 13° Batalhão da PM, pelo menos três disparos foram feitos por indivíduos que estavam encapuzados e a pé.

O crime aconteceu por volta de 1h da manhã na rua das Palmeiras. A vítima morreu no local. A perícia foi acionada para elucidar a dinâmica do crime. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

