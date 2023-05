Homens são mortos a tiros na porta de casa na zona Norte de Teresina

Dois homens foram mortos com vários tiros na tarde desta quinta-feira (4) na porta de uma residência no Parque Brasil, na zona Norte de Teresina. As vítimas foram identificadas como Jamerson de Sousa Lima, 25 anos, e Eliomar Teixeira Nunes, 35 anos. De acordo com moradores, foram efetuados pelo menos 15 disparos de arma de fogo no crime.

O delegado Genival Vilela, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que o levantamento inicial aponta que uma das vítimas tinha envolvimento com o mundo do crime. Ele comentou que nenhuma possibilidade para o crime é descartada pela investigação.

"Familiares de uma das vítimas envolvimento com o errado. Vamos verificar direito que ‘errado’ é esse. O outro a família diz que trabalhava como segurança e não teria envolvimento com o mundo do crime. Durante a investigação vamos buscar esclarecer que os alvos eram as duas vítimas ou apenas uma delas", declarou o delegado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Os primeiros levantamentos da Polícia Civil indicam que as duas vítimas eram amigos e retornavam de um bar próximo da residência no momento que foram perseguidos e mortos. As informações colhidas no local com testemunhas revelam que os tiros foram disparados por dois homens em uma moto e outro dois acompanharam o crime em um carro.

Foto: Jailson Soares / O Dia



