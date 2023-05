Pai de aluno tem ataque de fúria contra funcionários de creche na zona Leste de Teresina

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), foram acionados, na manhã desta sexta-feira (05), para conter um homem, ainda sem identificação, aparentemente em ataque de fúria contra professores e funcionários da Cmei Tom Jobim, bairro Morros, zona Leste de Teresina. A informação foi confirmada ao O DIA pelo guarda municipal Denilson.



Segundo o guarda municipal, nas primeiras horas de hoje (05), momento de chegada de pais e alunos da creche, um pai adentrou a unidade escolar bastante alterado, ameaçando professores e funcionários do estabelecimento.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Fomos acionados pelo 153 de que havia um pai de aluno ameaçando funcionários da creche, professores e o agente de portaria. Em pouco minutos já haviam uma viatura por perto, atendemos, e o indivíduo estava lá proferindo as ameaças e preso em flagrante”, disse.

Informações dão conta que de tanto a diretora, como demais funcionários, estavam trancados em uma sala da creche. O agente de portaria, de forma rápida, conseguiu trancar o portão da unidade de ensino. Ele informou ainda que há relatos, de acordo com a diretora da creche, de uma possível agressão por parte do pai revoltado.

“A diretora da creche quando ela ligou, ela informou que houve uma agressão. Mas, quando a equipe chegou lá, a princípio não foi constatado e/ou repassado isso para a gente aqui se de fato houve mesmo agressão ou ameaça”, ressaltou.

Ainda não se sabem quais seriam as motivações do pai para o acometimento dos fatos violentos. A GCM aguarda mais detalhes dos agentes que atenderam a ocorrência para o registro mais detalhado do caso.

“Entendemos que o indivíduo tinha conseguido adentrar o estabelecimento, mas as informações ainda não estão batendo. Estamos no aguardo de mais detalhes do caso”, explicou o guarda Denilson.

Munidos dos fatos, os agentes da guarda municipal prenderam o homem em flagrante delito e o encaminharam para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, Centro de Teresina, para os procedimentos cabíveis. A partir de agora ele ficará à disposição da Justiça do Piauí.

Outro lado

O Dia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semec) para mais informações sobre o incidente, mas até o fechamento desta matéria ainda não havíamos obtido respostas. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Ezequiel Araújo, com edição de Nathalia Amaral.

