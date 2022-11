Criança de 06 anos morre após ser baleada em assalto no Ilhotas; suspeitos são presos

Uma criança identificada como Débora Vitória, de 06 anos, morreu após ser baleada durante um assalto ocorrido no bairro Ilhotas, na Zona Sul de Teresina, na noite dessa sexta-feira (11). A Polícia Militar conformou que a mãe dela também foi atingida por disparos de arma de fogo, mas foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) com vida. O suspeito do crime foi preso ainda na noite de ontem.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o 6º Batalhão da Polícia Militar, a mãe e a criança estavam chegando em casa quando foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Nesse momento, uma pessoa - ainda não identificada - teria reagido a ação e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes.

Na troca de tiros, mãe e filha foram atingidas. Débora foi alvejada na região do rosto e abdômen, foi levada por vizinhos ao HUT, mas não resistiu. Devido à gravidade do crime, uma Força Tarefa que envolveu as polícias Militar, Civil e Guarda Municipal foi iniciada e prendeu os suspeitos na mesma região onde o crime ocorreu.

