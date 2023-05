Adolescente teria praticado assaltos antes de ser morto a tiros na Zona Leste, diz DHPP

De acordo com o delegado Francisco Costa Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o adolescente de 17 anos morto a tiros na noite de ontem teria praticado uma série de assaltos na região, na companhia de um comparsa, antes de ser abordado pelos atiradores. Segundo o delegado, o jovem estaria usando uma bag utilizada em serviços de delivery para despistar as reais intenções da dupla de cometer crimes.

"Levantamos que a vítima, juntamente com o outro, desde a tarde vivia praticando assaltos a mão armada na região. Inclusive, usando uma bag para entregar delivery para dissimular a ação criminosa. Segundo os familiares, desde muito tempo ele praticava crimes de roubo e já havia sido levado para a Central de Flagrantes. A família não tinha mais domínio sobre ele, apesar de ter apenas 17 anos", afirmou o delegado.

Foto: Reprodução

Apesar da confirmação do envolvimento do adolescente em assaltos na região, o delegado Baretta reiterou que os suspeitos de serem os autores dos disparos serão responsabilizados pelo crime. A perícia da Polícia Civil esteve no local do homicídio e colheu estojos de munições 9 mm e .40 usadas que poderão auxiliar nas investigações do caso.

"Mesmo que estivesse praticando roubo, nós não voltamos para a era da vingança privada. O direito de punir é um monopólio exclusivo do Estado, através do jus puniendi", afirma o delegado, fazendo referência a uma expressão em latim que significa a prerrogativa que o Estado tem de fazer cumprir suas leis.

Entenda

Na noite desta quarta-feira (04), por volta das 21h20, um adolescente de 17 anos, ainda sem identificação, foi brutalmente assassinado com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele estava com uma mochila “bag”, costumeiramente utilizada em atividades de delivery. O caso ocorreu na Avenida Dom Hélder Câmara, via que dá acesso ao Residencial Dom Avelar, zona Leste de Teresina. O jovem estava em uma motocicleta com outro homem, que conseguiu fugir dos atiradores. De acordo com a Polícia Civil, os disparos foram efetuados por dois indivíduos em um veículo sedan de cor branca.



Com informações de Tony Silva.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no