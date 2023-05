Adolescente com “bag” nas costas é morto com tiro na cabeça na zona Leste de Teresina

Na noite desta quarta-feira (04), por volta das 21h20, um adolescente de 16 anos, ainda sem identificação, foi brutalmente assassinado com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele estava com uma mochila “bag”, costumeiramente utilizada em atividades de delivery. O caso ocorreu na Avenida Dom Hélder Câmara, via que dá acesso ao Residencial Dom Avelar, zona Leste de Teresina.



Ao O DIA, o Major Flávio Carvalho, deu mais detalhes sobre o ocorrido. Conforme as informações, o adolescente morto estava acompanhado de um outro homem, e que em dado momento foram abordados por supostos criminosos em outro veículo que dispararam a queima roupa contra os ocupantes da moto.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

“A vítima andava com a bag na garupa de outro rapaz. Dois homens e um veículo apareceu e disparou contra os dois rapazes. O homem que conduzia a moto fugiu e o adolescente ficou no local”, relatou.

Major Flávio Carvalho pontuou ainda que, ao verificarem nos sistemas de segurança da corporação policial, foi constatado que a motocicleta possuía restrições por roubo e/ou furto.

Policiais militares do 5º BPM foram acionados para atenderem a ocorrência, ao qual isolaram o perímetro do crime para a chegada da Polícia Técnico Científica.

“Foram feitos os procedimentos de praxe. Foi chamado o IML, chamaram a perícia e foi contatado que ele foi morto com um disparo na cabeça. Ainda não se sabe quem foram os reais autores do fato”, concluiu.



Por fim, o Major Flávio Carvalho, disse que ainda não há informação sobre o paradeiro dos supostos criminosos. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Ezequiel Araújo, com edição de Isabela Lopes

