Jovem de 21 anos é assassinada com 12 tiros enquanto dormia em Pedro II

Uma jovem de 21 anos, identificada apenas como Maria Vitória, foi assassinada com pelo menos 12 tiros por volta das 4h20min desta quinta-feira (29) na cidade de Pedro II. O crime aconteceu na Rua Alto Freire, bairro Boa Esperança. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a residência, onde estavam a vítima e mais duas amigas, chegaram ao quarto onde Maria Vitória dormia e efetuaram os disparos. A arma usada no crime era uma pistola Ponto 40.

Foto ilustrativa: O Dia

Segundo a PM, o crime tem características de execução pela forma como aconteceu. Quem dá mais detalhes é o cabo Diego. “Os indivíduos armados chegaram em uma moto, arrombaram o portão e entraram na casa procurando pela vítima. Em um dos quartos, estava uma amiga da vítima, grávida, que chegou a pedir para eles não atirarem. Eles perguntaram onde estava a Maria Vitória, foram para o quarto ao lado e atiraram. A vítima estava dormindo e foi acordada por eles dizendo que tinham ido atrás ela”, relatou o PM.

Os suspeitos fugiram logo em seguida e ainda não se tem informações sobre para onde teriam ido. A PM acredita que se trata de indivíduos faccionados que praticaram o crime como acerto de contas. Sobre a vítima, a polícia informou que Maria Vitória era de Piripiri e que teria chegado a Pedro II há poucos dias para dividir uma casa com mais duas amigas.

Os militares isolaram a área e acionaram a perícia da Polícia Civil e do IML. O caso seguirá sob investigação pela Delegacia de Pedro II.

