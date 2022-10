Duas pessoas são assassinadas em menos de 10 minutos em Avelino Lopes

A cidade de Avelino Lopes, distante 790 Km de Teresina, registrou um duplo homicídio na noite desta quinta-feira (13). Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros com apenas 10 minutos de diferença de uma ocorrência para a outra. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte e o outro no Centro. As vítimas foram identificadas como sendo Odêncio Batista da Silva, 52 anos, e Jovelina Pereira de Carvalho Neta, 36 anos. Os dois foram mortos a tiros por dois homens encapuzados em uma moto.



De acordo com o capitão Gomes, comandante da 4ª Cia de Policiamento de Avelino Lopes, a princípio os crimes teriam se tratado de uma execução, mas a informação precisa só poderá ser confirmada após a investigação da Polícia Civil. É que, segundo ele, nada de valor material das vítimas foi levado, o que poderia caracterizar latrocínio. Em um dos casos, a vítima estava sentada em uma cadeira na calçada e sequer teve tempo de se levantar já que os criminosos já chegaram atirando.



Foto ilustrativa: Maria Clara Estrêla/O Dia

Odêncio foi assassinado na Rua Fortaleza próximo a um supermercado e Jovelina foi morta na Avenida José Eutímio Alves, em frente ao próprio estabelecimento empresarial.

“Acreditamos também que os crimes tenham sido cometidos por pessoas diferentes, porque as armas utilizadas nos dois casos foram diferentes. Em um local havia cápsula de munição calibre 38 e no outro havia munição de pistola. Não sabemos dizer se por acaso os dois homicídios estão interligados, mas ambos foram cometidos por dois homens encapuzados em uma motocicleta preta”, relatou o capitão Gomes.

Tanto Odêncio Batista quanto Jovelina Pereira morreram ainda no local antes mesmo da chegada do socorro. A Polícia Militar fez o isolamento da área e realizou diligências na região à procura de suspeitos, mas nenhuma prisão foi feita até o momento. Os policiais acionaram a perícia da Polícia Civil para colher as primeiras informações e os homicídios seguirão sob investigação.

