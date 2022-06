Em Avelino Lopes, corpo de mulher desaparecida é encontrado com perfurações de bala

O corpo de Karina Gama da Silva, de 32 anos, foi encontrado às margens de uma estrada na cidade de Avelino Lopes, a 790 km de Teresina. A mulher estava desaparecida desde a manhã da segunda-feira (27), quando foi vista pela última vez na companhia do ex-companheiro. A partir do exame cadavérico, foi possível confirmar que a vítima apresentava perfurações provocadas por arma de fogo na região do crânio.

Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Marcelo Leal, da Gerência de Policiamento do Interior, o caso é investigado como homicídio com qualificadora de feminicídio, já que o ex-marido foi visto com a vítima pouco antes do seu desaparecimento ser relatado e também foi avistado nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado.

Delegado Marcelo Leal. Foto: Divulgação/Polícia Civil

"Temos um suspeito que está sendo apontado por testemunhas que tiveram contato com a vítima, bem como temos um boletim de ocorrência registrado em uma das cidades do Sul do Piauí dando conta de ameaças sofridas pela vítima, tendo como suspeito o ex-companheiro", afirmou o delegado.

Diante dos fatos, o delegado Marcelo Leal assegurou que a Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva do suspeito nos próximos dias. Até o momento, o ex-marido não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Curimatá.