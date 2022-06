Em 2021, 103 municípios piauienses não registraram assassinatos

Em 2021, dos 224 municípios piauienses, 103 não registraram assassinatos. O dado foi divulgado pelo setor de estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP). De acordo com a SSP, o resultado demonstra eficiência das estratégias de policiamento e da política de segurança.



Leia também: Número de mortes violentas em 2021 foi o maior em 11 anos no Piauí

Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2022, divulgado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, nenhuma cidade do Piauí está na lista dos 30 municípios com maiores taxas médias de Morte Violentas Intencionais (MVIs), entre 2019 e 2021. A publicação se baseia em dados de ocorrências do ano de 2021, fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Segundo a

Para 2022 a expectativa da SSP é reduzir as estatísticas de MVIs. “E já estamos conseguindo. Em junho deste ano, houve tendência de queda nas mortes violentas intencionais. Teresina já registra 13% de redução nos homicídios em relação a junho de 2021” afirma o Secretário de Segurança, Rubens Pereira. Os dados são provisórios, já que falta ainda um dia para o mês terminar.



(Foto: Reprodução)

Recentes investimentos no setor potencializam os resultados do combate à criminalidade. O governo adquiriu e entregou à Polícia Militar, 340 motos, um investimento de R$12 milhões. No âmbito do policiamento comunitário, a PM implementou o ciclopatrulhamento.

Segundo números apresentados pela Diretoria de Inteligência da PM-PI, referentes aos primeiros 5 meses de 2022, aumentou em 39% a quantidade de armas apreendidas no estado, 451 ao todo, em relação ao mesmo período de 2021. As ocorrências bem-sucedidas que resultaram em apreensão de drogas e tráfico, aumentaram 64%. As estatísticas indicam ainda que o número de veículos roubados/furtados recuperados, cresceu 36% totalizando 1.303 bens restituídos.



A atuação da Força Tarefa da Segurança Pública, envolvendo as polícias estaduais e federais no combate às facções criminosas no litoral, é uma das ações de destaque no enfrentamento à violência, em execução no Piauí. Em Teresina, as forças de segurança concentram esforços no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, visando tirar das ruas criminosos procurados pela justiça por condenação ou prisão cautelar.



Leia também: PF prende no Piauí líder de facção que comandava ataques contra policiais

A atuação integrada com o Ministério da Justiça é outra estratégia destacada. Nesta quarta-feira (29), o Secretário de Segurança, Rubens Pereira, se reuniu com um representante da Secretaria de Operações Integradas do MJ, articulando ações de enfrentamento à criminalidade.

“É muito importante, sobretudo quanto aos crimes que têm atuação das organizações criminosas de forma regional. É uma troca de informações com os serviços de inteligência dos estados do Ceará, Maranhão e Bahia”, ressaltou Pereira.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CCom