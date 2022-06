PF prende no Piauí líder de facção que comandava ataques contra policiais

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (15) um homem condenado por crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas que pertencia a facções criminosas e comandava ataques contra agentes da Segurança Pública. A prisão se deu no município de Cajueiro da Praia, litoral piauiense, onde o acusado se escondia sob um disfarce de comerciante.



De acordo com a PF, o preso, que não teve o nome informado, era foragido do sistema prisional do Estado do Pará desde 2019 e já havia se escondido em comunidades do Rio de Janeiro antes de vir se instalar no litoral do Piauí. A ação coordenada pela Polícia Federal contou com o apoio da Força Tarefa de Segurança Pública de Parnaíba e se deu durante cumprimento de uma série de mandados expedidos contra investigados e condenados envolvidos em facções criminosas.



Foto: Reprodução/Google Maps

Além da PF, também atuaram na prisão de hoje (15) em Cajueiro da Praia a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal.

