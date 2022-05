Polícia prende em flagrante líderes de facção no litoral do Piauí

A Operação Desmonte 4, deflagrada pela Força Tarefa de Segurança no Piauí, na manhã desta quinta-feira (26), no litoral do Piauí, prendeu, pelo menos, três pessoas em flagrante por envolvimento com o tráfico. A Operação visa combater as facções criminosas que atuam na região litorânea.



Leia também: Força Tarefa deflagra operação contra grupos criminosos em Parnaíba e Cajueiro da Praia

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Parnaíba, Cocal e Murici dos Portelas, todos expedidos pela 2ª Vara Criminal de Parnaíba.

(Fotos: Divulgação/Força Tarefa de Segurança do Piauí)

A Operação visou dar continuidade a outras ações já realizadas pela Força Tarefa durante o ano de 2021, quando foram cumpridos mandados em desfavor de integrantes de facção criminosa e foram obtidos documentos referentes à contabilidade do tráfico de drogas e identificados outros membros do grupo.

Durante a Operação, além das prisões em flagrante, também teve uma prisão preventiva e foram encontradas entorpecentes, dinheiro e uma réplica de fuzil utilizada em assaltos. Os presos devem ser conduzidos para o sistema penitenciário no município de Parnaíba.

A FTSP-PHB, seguindo o modelo proposto pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI/MJSP), é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.

Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Polícia Federal