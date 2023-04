Caminhonete com idoso bate em árvore e capota na BR-343; vítima teve ferimentos graves

Um idoso de 72 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da caminhonete que dirigia, sair da pista, colidir com uma árvore e capotar. O acidente ocorreu no início da noite deste sábado (29), na BR-343, Km 46,4, no município de Buriti dos Lopes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o idoso, que dirigia uma Toyota Hilux, foi desviar de um animal que estava na pista e teria perdido o controle do veículo.



(Foto: Reprodução)

Com o acidente, o idoso sofreu lesões graves. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, onde recebeu o atendimento médico necessário.



Não há informações atuais sobre o estado de saúde da vítima.







Com informações da PRF

